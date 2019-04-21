انت الان تتابع كيف أغضب «متعب» جمهور الأهلي بسبب عبد الله السعيد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

من وقت لآخر، وعند كل تعثر يحدث لفريق الكرة بالأهلي، يعاود أحد المحللين فتح ملف رحيل عبدالله السعيد، عن الأحمر العام الماضي، ومدى تأثيره على مستوى الفريق هذا الموسم، لكن ما حدث مساء أمس الجمعة عبر قناة ON sport تسبب في غضب شديد لدى جماهير القلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كانت في إشارة الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إلى أن تعامل إدارة الأهلي مع ملف عبدالله السعيد، كان خاطئًا؛ ليقاطعه عماد متعب، معشوق الجمهور الأحمر، قائلاً: «أنا عارف التفاصيل بالكامل، وعبدالله السعيد مش غلطان».

وقال متعب، إن السعيد كان واضحًا في المفاوضات مع مسؤولي الأهلي، وأخبرهم بامتلاكه عرضًا بقيمة كبيرة، وطالبهم برفع المقابل الذي يقدمونه للتجديد، قبل أن يخطروه بأن عرض النادي لن يزيد على الرقم المحدد الذي كان بعيدًا للغاية عن المعروض على اللاعب. وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي طالبوا عبدالله بالرحيل في

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