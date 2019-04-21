موهبة البرتغال يلوح بالرحيل من بايرن ميونيخ

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تحرير:علي الزيني ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م
ريناتو سانشيز
عبر الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن غضبه من الوضع الذي يعيشه في الفريق البافاري، جاء ذلك عقب فوز فريقه على فيردر بريمن، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الألماني؛ ليرفع بايرن رصيده إلى 70 نقطة، في الصدارة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، الذي يلاقي فرايبورج غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة ذاتها، في المقابل توقف رصيد بريمن عند 46 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة عن هوفنهايم السابع.
وتحدث اللاعب البرتغالي في تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية، قائلاً: "الدقائق القليلة ليست كافية بالنسبة لي، مازلت أنتظر فقط العروض والخيارات المتاحة أمامي.. لا يزال أمامي حوالي 15 عامًا في مسيرتي؛ لذا فإنه من الممكن أن أحظى بمستقبل أفضل". وخرج سانشيز من حسابات كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ منذ
وخرج سانشيز من حسابات كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم؛ حيث لا يشارك اللاعب بصفة منتظمة، في ظل ملازمته لمقاعد البدلاء في أغلب فترات الموسم.
وانضم اللاعب البرتغالي لفريق بايرن قادمًا من بنفيكا في موسم 2016، قبل أن يخرج معارًا إلى سوانزي سيتي الإنجليزي، وعاد للفريق البافاري الموسم الماضي.
وشارك سانشيز مع الفريق البافاري، في 23 مباراة فقط هذا الموسم في كل البطولات بواقع 730 دقيقة، سجل هدفًا، وصنع 3 أهداف.
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