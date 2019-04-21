انت الان تتابع بطل «كان».. الكونغو تحقق المفاجأة في 1968 وغياب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»؛ لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

استضافت إثيوبيا منافسات بطولة أمم إفريقيا في نسختها السادسة التي أقيمت عام 1968، وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها إثيوبيا البطولة بعدما استضافتها عام 1962، النسخة السادسة شهدت مشاركة 8 منتخبات، هي: إثيوبيا البلد المضيف، وغانا حامل اللقب، والجزائر، والسنغال، وساحل العاج، والكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وأوغندا، وتم تقسيمها على مجموعتين بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، كما شهدت هذه النسخة انسحاب منتخب مصر، وعدم المشاركة للمرة الثانية على التوالي.

البداية أقيمت مباراة الافتتاح بين إثيوبيا وأوغندا يوم 12 يناير 1968 على ملعب هايله سيلاسي الذي يتسع لـ30 ألف مشجع في العاصمة أديس أبابا، واستطاع أصحاب الأرض أن يحسموا اللقاء لصالحهم بنتيجة 2- 1؛ بل إنهم حصدوا نقاط المجموعة كاملة بعد الفوز في 3 مباريات على أوغندا وساحل العاج والجزائر، وتأهلوا للدور الثاني

البداية أقيمت مباراة الافتتاح بين إثيوبيا وأوغندا يوم 12 يناير 1968 على ملعب هايله سيلاسي الذي يتسع لـ30 ألف مشجع في العاصمة أديس أبابا، واستطاع أصحاب الأرض أن يحسموا اللقاء لصالحهم بنتيجة 2- 1؛ بل إنهم حصدوا نقاط المجموعة كاملة بعد الفوز في 3 مباريات على أوغندا وساحل العاج والجزائر، وتأهلوا للدور الثاني رفقة منتخب ساحل العاج الذي جاء في المركز الثاني بالمجموعة. بينما استطاع منتخب غانا حامل اللقب أن يتصدر المجموعة الثانية التي ضمت معه منتخبات السنغال والكونغو برازافيل والكونغو كينشاسا "الديمقراطية"، وتأهل منتخب غانا للدور الثاني من البطولة رفقة منتخب الكونغو كينشاسا الذي احتل المركز اثلاني في المجموعة. نصف النهائي نصف النهائي في نصف النهائي التقى منتخب إثيوبيا مع الكونغو كينشاسا، واستطاع الأخير أن يفوز باللقاء في الوقت الإصافي بنتيجة 3-2، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق؛ لتتأهل الكونغو للمباراة النهائية ومواجهة منتخب غانا الذي تأهل بعد فوزه على ساحل العاج بنتيجة 4- 3 حيث امتدت المباراة للوقت الإضافي أيضًا. النهائي النهائي أقيمت المباراة النهائية بين غانا والكونغو كينشاسا يوم 21 يناير على ذات الملعب الذي استضاف مباراة الافتتاح في العاصمة أديس أبابا، وأدار اللقاء تحكيميًّا الحكم الدولي المصري الديبة؛ ليعوض بذلك غياب منتخب الفراعنة عن الظهور في البطولة، واستطاع منتخب الكونغو كينشاسا أن يحقق مفاجأة كبيرة ويفوز على حامل اللقب بهدف دون رد؛ ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه. Advertisements قائمة منتخب الكونغو التي حققت إنجاز التتويج باللقب: قائمة منتخب الكونغو التي حققت إنجاز التتويج باللقب: تولى تدريب منتخب الكونغو كينشاسا في هذه البطولة المدرب المجري فيرينك سساندي

كازادي موامبا- بيرنارد ماتيمونا- أوجاستين ايبنجو- سالمون مانجي- إلياس تشيمانجا- بيريه كاتومبا- موانزا موكومبو- كيمبو أوبا كيمبو- كيدومو مانتانو- كيبونجي مافو- بيريه كلالا- موانا كاسونجو- ليون مانجموني- البيرت بيلينجي- اجناسي مواوا- نيكوديمي كابمبا- ينجا موكيلي- باول مبولي- البيرت مويلا- إيمانويل نجينيبيونجي- فيليب موكاني- فريدي يولونجو- سيمون ليمبي. الهدافين الهدافين شهدت هذه النسخة من البطولة تسجيل 52 هدفًا، تصدر لوران بوكو لاعب منتخب ساحل العاج قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، يليه ويلبرفورس مفوم لاعب منتخب غانا برصيد 5 أهداف، ثم أوسي كوفي لاعب غانا برصيد 4 أهداف، بينما سجل كل من الجزائري حسان لالماس والإثيوبي لوسيانو فاسالو 3 أهداف لكل منهما، فيما ضمت قائمة اللاعبين الذين أحرزوا هدفين، 7 لاعبين، وضمت قائمة اللاعبين الذين سجلوا هدفًا واحدًا، 17 لاعبًا. اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. حكاية مصر مع ميلاد أمم إفريقيا 1957 اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. مصر تحافظ على لقبها في أمم إفريقيا 1959 اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. أثيوبيا تتفوق على العرب وتحصد لقب 1962 إقرأ أيضًا.. بطل «كان».. غانا تحصد لقب 1963 والشاذلي يكتب التاريخ إقرأ أيضًا.. بطل «كان».. العُملة تنقذ تونس وغانا تعادل رقم مصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطل «كان».. الكونغو تحقق المفاجأة في 1968 وغياب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.