انت الان تتابع النجوم يطلب احتساب نتيجة مباراة بتروجت لصالحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
الطويلة
قرر محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، التقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة، بسبب نتيجة مباراته أمام بتروجت؛ حيث جاء قرار مجلس النجوم وذلك اعتراضًا على تواجد محمد عودة، المدير الفني لنادي بتروجت داخل ملعب المباراة مع بداية الشوط الثاني أثناء تقدم نادي النجوم بهدف دون رد، حتى نهاية المباراة والذي كان قد تعرض للطرد خلال المباراة الماضية لنادي بتروجت أمام مصر للمقاصة. وخطف فريق بتروجت فوزًا ثمينًا من نظيره، النجوم إف سي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الجيش بالسويس.
سجل الأهداف صلاح أمين هدف التقدم للضيوف، وأدرك أحمد عفيفي هدف التعادل للفريق البترولي، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل هدف الفوز لأبناء محمد عودة، الذين رفعوا رصيدهم إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر، في المقابل توقف رصيد أبناء مؤمن سليمان عند 25 نقطة في المركز الأخير. وأعلن محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة
سجل الأهداف صلاح أمين هدف التقدم للضيوف، وأدرك أحمد عفيفي هدف التعادل للفريق البترولي، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل هدف الفوز لأبناء محمد عودة، الذين رفعوا رصيدهم إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر، في المقابل توقف رصيد أبناء مؤمن سليمان عند 25 نقطة في المركز الأخير.
وأعلن محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم إف سي، قبول استقالة، مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بناديه، بعدما تعرض للخسارة أمام نظيره بتروجت.
يذكر أن مؤمن سليمان قاد فريق النجوم فى 5 لقاءات، فشل الفريق في تحقيق أي فوز تحت قيادته، حيث تعادل فى المواجهة الأولى مع حرس الحدود، سلبيًا، وبهدف لمثله مع الإنتاج الحربي، والداخلية والجونة، وهٌزم من بتروجت بهدفين لهدف، في مواجهة اليوم.
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