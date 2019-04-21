الامارات | انطلاق سباق القفال الـ29 الجمعة المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سباق القفال الـ29 الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، لإقامة الحدث الكبير الجمعة المقبل، بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتتابع اللجنة المنظمة استكمال التجهيزات الخاصة بالسباق، وكذا اللجان المعاونة التي ستتحول هذا الأسبوع إلى جزيرة صير بونعير مقر انطلاقة السباق من أجل بدء إجراءات الفحص والسلامة على المحامل المشاركة، والاستعداد لبداية السباق الكبير. ويستقبل مقر نادي دبي للرياضات البحرية، اليوم وغداً وبعد غد، جميع الراغبين في المشاركة في الحدث لاستكمال عملية التسجيل، وإعلان القائمة النهائية للمشاركين.

ورأت اللجنة المنظمة في بيان صحافي، أن «إقامة السباق الجمعة المقبل يمكن أن يحقق أهدافاً كثيرة تصب في نجاح التظاهرة، خصوصاً ان الربع الأخير من الشهر العربي يحمل تقلبات عديدة في حالة البحر وسرعات الرياح، ونأمل كما تطلعنا النشرة الجوية حالياً على وضع ممتاز لإقامة السباق في الموعد ذاته».