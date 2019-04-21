الامارات | 144 طالبة في منافسات الريشة الطائرة بـ«الأولمبياد المدرسي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 144 طالبة في منافسات الريشة الطائرة بـ«الأولمبياد المدرسي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف صالة الحديبية اليوم منافسات الريشة الطائرة للبنات بمشاركة 144 طالبة يمثلن 9 مناطق ومكاتب تعليمية بالدولة، باستثناء الظفرة، ضمن منافسات برنامج الأولمبياد المدرسي. وستمثل كل من أبوظبي، والعين، ودبي والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، و(الشارقة - الشرقية) بـ16 طالبة لكل منطقة.

يذكر أن الطالبات المتنافسات في نهائيات الريشة الطائرة هن اللواتي تأهلن بعد التصفيات التي تمت خلال العام الدراسي الحالي، وخضعن لتدريبات مكثفة في مراكز التدريب التابعة للأولمبياد المدرسي.

في المقابل، تختتم منافسات السباحة، اليوم، بإقامة منافسات البنين، حيث ستشهد مشاركة من ثماني مناطق تعليمية. ويبلغ عدد المشاركين في منافسات السباحة للبنين 280 طالباً، إذ تتصدر الألعاب التي تضم أكبر عدد مشاركين، بمجموع يبلغ 455 طالباً وطالبة. وأكد النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية محمد المحمود، في تصريحات صحافية، أن برنامج الأولمبياد المدرسي يعد فرصة كبيرة لرفد رياضة الإمارات بعناصر مميزة وموهوبة، وفقاً لمعايير محددة.