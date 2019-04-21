الامارات | المهيري بطلاً لـ «المحترفين» في بطولة الإمارات للتزلج على الماء

شكرا لقرائتكم خبر عن المهيري بطلاً لـ «المحترفين» في بطولة الإمارات للتزلج على الماء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق عمير سعيد المهيري، بشكل لافت، في الجولة الثانية من بطولة الإمارات للويك بورد والتزلج على الماء، التي أقيمت أول من أمس، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي. وأحرز المهيري المراكز الأولى في فئة الاستعراض الحر والمحترفين، في حين حل ثانياً خالد مطر العلي، وثالثاً سلطان خالد سالمين.
وفي فئة النوفيس مبتدئين، تمكن من إحراز المركز الأول الشيخ عبدالله سعود القاسمي، وحل ثانياً أحمد الهاشمي، وثالثاً محمد فياض. في المقابل عاد الفوز في الناشئين إلى أحمد المهيري، وثانياً محمد البلوشي، وثالثاً حامد البلوشي.
وشهد السباق الذي تم تقسيمه إلى ثلاث فئات وصول العدد إلى 25 متسابقاً، توزعوا على الفئات المختلفة، حيث كان نصيب الأسد لفئة النوفيس، التي حظيت بمشاركة وصلت إلى 13 متسابقاً.
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