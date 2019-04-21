الامارات | الأندية تتحفظ على انطلاق الموسم الجديد في منتصف أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تتحفظ على انطلاق الموسم الجديد في منتصف أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة دوري المحترفين، صباح أمس، ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية السنوية، بفندق ياس روتانا في أبوظبي، بحضور رئيس لجنة دوري المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، ورئيس اللجنة الفنية، عبدالحميد المستكي، وأعضاء فريق عمل المبادرات الفنية التطويرية، والمدير التنفيذي للجنة، وليد الحوسني، والجهاز الفني للمنتخب الأول، وممثلي الأندية المحترفة، باستثناء ممثلي الشارقة ودبا، الذين تغيبوا عن الحضور. وتم عرض مقترح روزنامة الموسم المقبل 2019-2020، حيث شهد نقاشاً من ممثلي الأندية والإدارة الفنية باتحاد الكرة من حيث موعد انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، ومعسكر المنتخب الأولمبي في شهر ديسمبر 2019، استعداداً لبطولة أمم آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأبدت الأندية تحفظها من الموعد المقترح لانطلاق الموسم في منتصف أغسطس 2019، وبعد مناقشات مستفيضة، قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني دراسة مقترحات الأندية مع مدرب المنتخب الأول للخروج بروزنامة مناسبة ترضي جميع الأطراف. وحول مقترح إيقاف اللاعب بعد الحصول على الإنذار الرابع، تماشياً مع الدوريات الأوروبية، تقرر الإبقاء على الوضع الحالي بإيقاف اللاعب بعد الحصول على الإنذار الثالث، نظراً إلى أن مبادرة إلغاء الإنذار الثاني، في حال مشاركة اللاعب في ثلاث مباريات متتالية، من دون حصوله على أي عقوبة إدارية، قد قللت عدد اللاعبين الموقفين عن الإنذار الثالث بنسبة 30%. كما أن عدد الجولات في الدوريات الأوروبية أكثر من الدوري المحلي.