الامارات | الإمارات تنافس إسبانيا على استضافة السوبر الأرجنتيني

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنافس إسبانيا على استضافة السوبر الأرجنتيني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة آس الأرجنتينية عن أن الإمارات مرشحة لاستضافة كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم في شهر ديسمبر المقبل.
وذكرت أن الإمارات تنافس إسبانيا على استضافة كأس السوبر الأرجنتيني، الذي سيجمع بطل الدوري، رايسينغ، وبطل كأس الأرجنتين، في شهر ديسمبر المقبل، لافتة إلى أنه لا يوجد قائمة كبيرة من الدول التي ترغب في استضافة البطولة، وأن المفاضلة بين الإمارات وإسبانيا.
وأوضحت أنه في حال استضافة إسبانيا لكأس السوبر، ستقام المباراة على استاد واندا ميتروبوليتان المملوك إلى أتلتيكو مدريد، أو استاد باور 8 المملوك إلى نادي إسبانيول، مبينة أن الإمارات ليس غريبة على استضافة البطولات الكبيرة، بعد تنظيم كأس العالم للأندية، التي شارك فيها ريفر بليت والذي حصل على المركز الثالث.
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