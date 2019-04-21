الامارات | فارس جمعة: الجزيرة تمسك بي ورفض رحيلي إلى الوصل الصيف الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن فارس جمعة: الجزيرة تمسك بي ورفض رحيلي إلى الوصل الصيف الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدافع الجزيرة الدولي فارس جمعة، أن عدم انتقاله إلى صفوف الوصل الصيف الماضي، كان بسبب رغبة الجزيرة في التمسك به، ولكون العرض المالي المقدم من الفهود لا يتناسب وقيمته كلاعب دولي. وأكد أن عقده مع ناديه ينتهي الموسم المقبل (2019-2020).

وشدد فارس جمعة في حديثه إلى «الإمارات اليوم»، إلى أن الجزيرة مصمّم على إنهاء الموسم في المركزين الثاني أو الثالث، رغبة في الحصول على مقعد آسيوي. وقال كذلك إنه لا يفكر أبداً في الاعتزال، خصوصاً أنه يبلغ 30 سنة، وأمامه سنوات أخرى للعطاء. وأشاد بما يقدمه المدرب الهولندي داميان هيرتوج، لكنه قال إن الفريق تأثر فنياً بسبب رحيل المدرب الهولندي السابق مارسيل كايزر في وسط الموسم، لكنهم استطاعوا العودة بقوة في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الحظ أيضاً وقف عكس طريقهم، وجعلهم يبتعدون عن الشارقة المتصدر بفارق كبير من النقاط. لكنه قال إن الجزيرة لا يمكن أن يستسلم، رغم أن كل المؤشرات تؤكد اقتراب الشارقة من حصاد لقب دوري الخليج العربي.

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