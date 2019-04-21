شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: «حاسس إن بيراميدز حيخسر من الزمالك.. والشناوي حيضيعنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق المستشار تركي اَل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيس نادي بيراميدز، على مباراة الفريق أمام الزمالك المقبلة.

وأكد آل الشيخ عبر صفحته على موقع فيس بوك: «ماتش الزمالك صعب ... التعادل حلو ... مع إني حاسس إن بيراميدز حيخسر ... والشناوي حيضيعنا!».

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ويأتي تعليق المسؤول السعودي عقب رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تصريحاته حول قدرة فريقه على الفوز في مباراته أمام الزمالك، وتوقعه تتويج الأهلي بلقب الدوري.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك، رد «منصور» على مناوشة تركي آل الشيخ، من خلال التأكيد بأن الزمالك سيفوز على بيراميدز في قمة الثلاثاء بنتيجة «3-0».

وكان تركي آل الشيخ نشر تدوينة عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، بعد مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، كتب فيها: «الزمالك نادٍ كبير وعظيم، ومنتظرين المباراة، والزمالك فريق قوي وصعب، وحتكون بين الأول والثاني».

كما نشر تركي آل الشيخ صورة تجمعه برئيس الزمالك خلال زياراته للقلعة البيضاء، وكتب قائلًا: «بحب أضايقك، وخصوصاً قبل يوم الثلاثاء.. المناكفة محبة».