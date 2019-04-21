شكرا لقرائتكم خبر عن اليوفي بطل الكالتشيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، أ ف ب (إيطاليا)

حسم يوفينتوس لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم للموسم الثامن تواليا، بفوزه الصعب في المرحلة الـ33 على ضيفه فيورنتينا، لينفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب المتتالية في البطولات الأوروبية الكبرى، في أمسية أكد في ختامها البرتغالي كريستيانو رونالدو بقاءه مع الفريق، عقب فوز اليوفي على فيورنتينا 2/1، بعدما تأخر بهدف، قبل أن يعادل ويضيف الثاني بالنيران الصديقة.

ووسع يوفينتوس الفارق مع مطارده ووصيفه نابولي إلى 20 نقطة قبل 6 مباريات متبقية للأخير هذا الموسم، أولها الإثنين عندما يستضيف أتالانتا.

وفي مباريات أخرى، حرم بارما ضيفه ميلان من نقطتين غاليتين في الصراع على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، بانتزاعه التعادل 1/1.

وتعرضت آمال لاتسيو بنيل مركز مؤهل قاريا إلى ضربة قاسية بخسارته 2/1 أمام ضيفه كييفو الأخير والضامن الهبوط إلى الدرجة الثانية، فيما عزز بولونيا فرص بقائه في الدرجة الأولى بفوز كبير على ضيفه سمبدوريا بثلاثية نظيفة.