شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يقهر الفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تمكن الشباب والفيصلي من تحقيق انتصارين مهمين على الحزم والفيحاء ضمن لقاءات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ففي الرياض استطاع الشباب تجاوز الحزم بهدفين دون مقابل، فيما انتصر الفيصلي على الفيحاء بنتيجة 4/3 وجاء هدف الفوز في الوقت القاتل.

على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، حسم الشباب لقاءه أمام الحزم مبكراً بعد أن تمكن مهاجمه سيبا من تسجيل هدفين (د:5، 37) من الشوط الأول للمباراة، فيما حاول الحزم العودة للمباراة في الشوط الثاني ولكن قوة دفاعات الشباب حرمت الحزم من تقليص النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الشباب بهدفين دون مقابل، ووصوله للنقطة 53 محافظاً على مركزه الثالث في الدوري، فيما تجمد الحزم على نقاطه السابقة 30 نقطة في المركز الـ12.

وعلى ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، حقق الفيصلي فوزا صعبا على جاره ومضيفه الفيحاء بنتيجة 4/3، سجل للفيصلي كل من: روجيريو (هدفين د:5، 25)، انتي بوليتش (هدفين د:16، 90+7)، فيما سجل أهداف الفيحاء كل من: دانيلو اسبريا (هدفين د:13، ركلة جزاء 44)، ناهير يسارا (د:69)، وبذلك يصل الفيصلي للنقطة 43 ويحتل المركز السادس، فيما بقي الفيحاء في المركز الـ13 برصيده السابق 28 نقطة.