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ماليزيا تجهز أخضر الرياضات اللاسلكية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يخوض المنتخب السعودي للرياضات اللاسلكية حالياً، معسكراً إعدادياً لفئة سيارات «الاوف رود نايترو» بماليزيا لمدة 10 أيام، ضمن تحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

ويرأس البعثة للمعسكر عبدالله حدادي، وتضم 5 لاعبين هم؛ مشعل النويصر، ثامر فلمبان، عبدالله النغموش، رائد المقحم وسعد السليماني.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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