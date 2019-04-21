شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تجهز أخضر الرياضات اللاسلكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يخوض المنتخب السعودي للرياضات اللاسلكية حالياً، معسكراً إعدادياً لفئة سيارات «الاوف رود نايترو» بماليزيا لمدة 10 أيام، ضمن تحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

ويرأس البعثة السعودية للمعسكر عبدالله حدادي، وتضم 5 لاعبين هم؛ مشعل النويصر، ثامر فلمبان، عبدالله النغموش، رائد المقحم وسعد السليماني.