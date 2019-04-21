شكرا لقرائتكم هل يجدد الأهلى إعارة رمضان صبحى ؟ وكيله يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى إن النادى الأهلى لم يتحدث فى أمر مد إعارة اللاعب مع ناديه هيدرسفيلد الإنجليزي موضحا أنه مازال الحديث مبكرا فى هذا الموضوع.

أضاف شوقى فى تصريحات لت قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر إن رمضان صبحى تلقى العديد من العروض الخارجية ولكن لم يتخذ فيها قرارا حتى ألان خاصة فى ظل معرفة رغبة اللاعب فى وجهته المقبلة.

تابع نادر أن رمضان صبحى تحت أمر أى منتخب موضحا ان حصوله على شارة الكابتن مع المنتخب الاولمبى بقيادة شوقى غريب شئ إيجابى ويضيف إليه.

واختتم :" رمضان صبحى سيسافر إلى ألمانيا لتلقى العلاج من الإصابة التى لحقت به مؤخرا من أجل حسم عودته للمشاركة فى المباريات ".