شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن: الأهلى كبير وخروجه من أفريقيا صدمنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى سموحة على الكبوة التى يمر بها الفريق الكروى بالنادى الأهلى على مستوى النتائج محليا وأفريقيا فى الفترة الأخيرة.
وقال حسن فى تصريحات لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر إن النادى الأهلى كبير وعندما يتعرض للمشاكل يستفيق منها بسرعة موضحا أن الخروج المدوي من دورى الأبطال أكثر شئ كان مفاجئا بالنسبة له.
تابع مدير الكرة بسموحة إن فرص الأهلى ما زالت قائمة على التتويج بلقب الدورى رغم احتلاله المركز الثالث فى جدول الترتيب وصعوبة المنافسة مع ناديا الزمالك وبيراميدز.
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