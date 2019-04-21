جدة - عمرو شويل الزمالك ضد بيراميدز



وجه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تحذيرًا للاعبى فريقه وخاصة خط الدفاع من مهارة البرازيلى كينو وتحركات عبد الله السعيد لاعبا بيراميدز، قبل المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك ضد بيراميدز جروس يحذر لاعبيه من خطورة كينو

وشدد جروس على لاعبيه بضرورة تضيق المساحات أمام كينو وعدم منحه فرصة للسيطرة على الكرة والمرور بها واستغلال سرعته التى قد تتسبب فى ارهاق المدافعين، كما شدد أيضًا على ضرورة مراقبة عبد الله السعيد طوال شوطى المباراة والضغط عليه حتى لا يتمكن من تمرير كرات بينية للمهاجمين أو المرور بالكرة وشن خطورة على مرمى الأبيض.

الزمالك ضد بيراميدز

ويلتقى الزمالك نظيره بيراميدز الثلاثاء المقبل ببطولة الدورى الممتاز والمؤجلة من الجولة 26 والتى ستقام على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى تمام الساعة الثامنة مساء على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوى بالقاهرة الجديدة.

كينو يسجل هدف فى الأهلى

سجل البرازيلى كينو هدف بيراميدز الوحيد فى مرمى النادي الأهلى ليحقق الفريق الفوز بهدف نظيف وتحقيق النقاط الثلاث جعلوه يتقدم فى جدول ترتيب البطولة على حساب القلعة الحمراء.

ترتيب الدوري الممتاز

ويتصدر نادى الزمالك ترتيب الدوري المصرى الممتاز برصيد 60 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب نفس الرصيد ، بينما يأتى الأهلى فى الترتيب الثالث بالجدول برصيد 58 نقطة.