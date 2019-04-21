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شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف موقفه من التعديلات الدستورية 2019.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يقبل أن يضيع المصريين 90 دقيقة من حياتهم لرؤية لاعب أو مباراة كرة قدم ولا يهتم بخمس دقائق للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
التعديلات الدستورية ومرتضى منصور
أضاف مرتضى منصور خلال مشاركته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أنه يطالب الجميع بالمشاركة فى الانتخابات وأن يقول الجميع سواء موافق على التعديلات من عدمها.
موقف مرتضى منصور من التعديلات الدستورية
وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه سبق وأن أعلن رفضه للدستور بوضعه القائم وقال إنه مع التعديلات الدستورية المطروحة على الشعب مشددًا على أن الأمر بيد الشعب سيد قراره.
الزمالك ضد بيراميدز
ويلتقى الزمالك نظيره بيراميدز الثلاثاء المقبل ببطولة الدورى الممتاز والمؤجلة من الجولة 26، والتى ستقام على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوى.
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز
تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى تمام الساعة الثامنة مساء على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوى بالقاهرة الجديدة.
ترتيب الدوري الممتازويتصدر نادى الزمالك ترتيب الدوري المصرى الممتاز برصيد 60 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب نفس الرصيد ، بينما يأتى الأهلى فى الترتيب الثالث بالجدول برصيد 58 نقطة.
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