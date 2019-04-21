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مرتضى منصور يكشف موقفه من التعديلات الدستورية 2019.. فيديو...

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جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يقبل أن يضيع المصريين 90 دقيقة من حياتهم لرؤية لاعب أو مباراة كرة قدم ولا يهتم بخمس دقائق للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

التعديلات الدستورية ومرتضى منصور

أضاف مرتضى منصور خلال مشاركته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أنه يطالب الجميع بالمشاركة فى الانتخابات وأن يقول الجميع سواء موافق على التعديلات من عدمها.

موقف مرتضى منصور من التعديلات الدستورية

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه سبق وأن أعلن رفضه للدستور بوضعه القائم وقال إنه مع التعديلات الدستورية المطروحة على الشعب مشددًا على أن الأمر بيد الشعب سيد قراره.

مرتضى منصور يكشف موقفه من التعديلات الدستورية 2019

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الزمالك ضد بيراميدز

ويلتقى الزمالك نظيره بيراميدز الثلاثاء المقبل ببطولة الدورى الممتاز والمؤجلة من الجولة 26، والتى ستقام على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوى.

مرتضى منصور يكشف موقفه من التعديلات الدستورية 2019

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى تمام الساعة الثامنة مساء على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوى بالقاهرة الجديدة.

مرتضى منصور يكشف موقفه من التعديلات الدستورية 2019

ترتيب الدوري الممتاز

ويتصدر نادى الزمالك ترتيب الدوري المصرى الممتاز برصيد 60 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب نفس الرصيد ، بينما يأتى الأهلى فى الترتيب الثالث بالجدول برصيد 58 نقطة.

 

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