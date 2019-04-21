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جدة - عمرو شويل مكافأة خاصة للاعبي بتروجت بعد الفوز على النجوم أعلن نادى بتروجت صرف مكافأت خاصة للاعبين بعد الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما على أرضية ملعب استاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى . مكافأة خاصة للاعبي بتروجت بعد الفوز على النجوم ورفع بتروجت رصيده إلى 34 نقطة وقفز للمركز الثانى عشر بجدول الدورى وابتعد كثيرا عن منطقة الهبوط للقسم الثانى ، بينما أصبح موقف النجوم صعبا واقترب كثيرا من منطقة الهبوط . ورفع بتروجت رصيده إلى 34 نقطة وقفز للمركز الثانى عشر بجدول الدورى وابتعد كثيرا عن منطقة الهبوط للقسم الثانى ، بينما أصبح موقف النجوم صعبا واقترب كثيرا من منطقة الهبوط .

الطويلة يحيل حارس النجوم للتحقيق بعد الخسارة من بتروجت كان مجلس إدارة بتروجت قد وعد اللاعبين بمكافات خاصة قبل اللقاء أسوة بما حدث فى اللقاء الماضى أمام مصر المقاصة . فتح محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، تحقيق سريع مع أحمد عبد الفتاح حارس المرمى، وعمرو السيسى لاعب وسط الفريق، بعد الخسارة التى تعرض لها النجوم من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للبطولة الأشهر بمصر. Advertisements الطويلة يحيل حارس النجوم للتحقيق وأكد الطويلة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن قرر فتح تحقيق مع أحمد عبد الفتاح حارس المرمى لمعرفة اسباب استقبال شباكه هدفين بهذا الشكل من بتروجت، بالإضافة إلى التحقيق مع السيسى نظرًا لتلقيه البطاقة الحمراء فى الدقيقة 69 وأثر بالسلب على الفريق. وأكد الطويلة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن قرر فتح تحقيق مع أحمد عبد الفتاح حارس المرمى لمعرفة اسباب استقبال شباكه هدفين بهذا الشكل من بتروجت، بالإضافة إلى التحقيق مع السيسى نظرًا لتلقيه البطاقة الحمراء فى الدقيقة 69 وأثر بالسلب على الفريق.

مؤمن سليمان يعلق على استقالته من تدريب النجوم أكد مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق النجوم، إنه لم يتقدم باستقالة من منصبه بعد الهزيمة التى تعرض لها من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى. مؤمن سليمان يعلق على استقالته من تدريب النجوم وبسؤال مؤمن عن حقيقة الاستقالة من منصب المدير الفنى قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لم أتقدم باستقالة، ولكن لن أستمر فى قيادة النجوم". وبسؤال مؤمن عن حقيقة الاستقالة من منصب المدير الفنى قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لم أتقدم باستقالة، ولكن لن أستمر فى قيادة النجوم".

كان محمد الطولية رئيس النادى أكد أن مؤمن سليمان قدم استقالته من تدريب الفريق بعد الاخفاق أمام بتروجت، خاصة بعدما قاد النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليستمر الفريق فى مؤخرة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.

إستقالة مؤمن سليمان

أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أن مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق الكروى الأول، تقدم باستقالته من منصبه، بعد الخسارة من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى.