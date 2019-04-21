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جدة - عمرو شويل أحمد ناجى يغيب عن اليوم الأول للتعديلات الدستورية 2019 لهذا السبب
أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أنه كان ينوى اليوم التوجه إلى لجنته الإنتخابية بمدينة نصر للمشاركة فى عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية، إلا أن ارتباطه بإجتماع فى وزارة الشباب والرياضة ثم توجهه لحضور مباراة النجوم وبتروجت بالدورى اليوم، حال دون مشاركته فى الإستفتاء اليوم.
أحمد ناجى يغيب عن اليوم الأول للتعديلات الدستورية 2019 لهذا السبب
أحمد ناجي يغيب عن اليوم الأول للتعديلات الدستورية 2019قال ناجى لـ"الخليج 365" إنه سيتوجه صباح غد الأحد مباشرة إلى لجنته الإنتخابية للإدلاء بصوته فى عملية الإستفتاء، لاسيما وأنه من يؤمن بضرورة الدور الإيجابى للجميع فى مستقبل الوطن.
يذكر أن عددا كبيرا من الرياضيين شارك اليوم فى استفتاء التعديلات الدستورية أبرزهم ضياء السيد وأحمد حسن وإيهاب لهيطة وعزمى مجاهد وثروت سويلم وغيرهم.
النجوم ضد بتروجت
حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى ، ليقترب بقوة من البقاء بالمسابقة.
النجوم ضد بتروجتتقدم صلاح أمين مهاجم النجوم لفريقه فى الدقيقة 46 من عمر الشوط الاول من خطأ فادح لمدافعى بتروجت ، قبل أن يعود أحمد عفيفى ويدرك هدف التعادل لبتروجت فى الدقيقة 66 ، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أحرز نفس اللاعب هدف الفوز لفريقه ، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الاخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى.
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