جدة - عمرو شويل أحمد ناجى يغيب عن اليوم الأول للتعديلات الدستورية 2019 لهذا السبب

أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أنه كان ينوى اليوم التوجه إلى لجنته الإنتخابية بمدينة نصر للمشاركة فى عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية، إلا أن ارتباطه بإجتماع فى وزارة الشباب والرياضة ثم توجهه لحضور مباراة النجوم وبتروجت بالدورى اليوم، حال دون مشاركته فى الإستفتاء اليوم.



أحمد ناجى يغيب عن اليوم الأول للتعديلات الدستورية 2019 لهذا السبب

أحمد ناجي يغيب عن اليوم الأول للتعديلات الدستورية 2019

الخليج 365

قال ناجى لـ"" إنه سيتوجه صباح غد الأحد مباشرة إلى لجنته الإنتخابية للإدلاء بصوته فى عملية الإستفتاء، لاسيما وأنه من يؤمن بضرورة الدور الإيجابى للجميع فى مستقبل الوطن.