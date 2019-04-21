شكرا لقرائتكم الرجاء يواجه الوداد بذكريات "الأب جيكو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيقام الديربي رقم 128 بين الرجاء و الوداد، خارج أسوار الدار البيضاء للمرة الثامنة، و جماهير الفريقين ستذهب نحو مدينة مراكش، لتكتسي بحلة ألوان الغريمين الأخضر و الأحمر.

ودائما ما شكلت مباريات الديربي البيضاوي بين الرجاء الوداد، نقاشات و جدلاً بين عشاقهما، لا ينتهي بنهاية المواجهة، و ما يزيد من إثارة المباراة المرتقبة، هو سعي الوداد لحسم الدوري بنسبة كبيرة من بوابة وصيفه الرجاء، و توسيع الفارق لـ12 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية الدوري.

ويعود تاريخ لقاءات الديربي البيضاوي يعود إلى سنة 1956، وأولى المواجهات أقيمت على ملعب فيليب آنذاك، انتهت بفوز الرجاء بهدف دون رد بقيادة مدربه في ذلك الوقت محمد بلحسن المعروف باسم " الأب جيكو".

وتواجه الرجاء والوداد، خلال تاريخ الديربي الممتد لأكثر من 60 عاماً، في 127 لقاء، كانت الغلبة للنسور في 37 مناسبة، و للوداد في 30 مباراة، فيما سجل لاعبو الرجاء 108 أهداف، و الوداديين 96 هدفاً.