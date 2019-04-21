شكرا لقرائتكم بينيتز يرغب بالتدريب حتى "السبعين".. وتحقيق دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رفائيل بينيتز مدرب نيوكاسل يونايتد يوم السبت إنه يخطط للاستمرار في التدريب حتى بلوغه 70 عاما ويطمح في التتويج مجددا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل اعتزاله.

ولا يزال مستقبل المدرب الإسباني مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز غامضا، حيث من المقرر أن ينتهي عقد بينيتز (59 عاما) الممتد لثلاث سنوات في 30 يونيو المقبل ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تمديده.

Advertisements

وقال بينيتز للصحافيين: الاستمرار في التدريب لمدة 11 عاما أخرى شيء جيد. يمكنك أن ترى روي هودسون (مدرب كريستال بالاس البالغ عمره 71 عاما) إنه لا يزال يعمل. أود مواصلة التدريب لأني أعشق ذلك. أنا سعيد بهذه المهمة. دائما ما أقول إننا نتطلع للأمام. فريقي المعاون لا يزال شابا ونفكر معاً دائما في كيفية تطوير الأداء.

وتولى المدرب الإسباني قيادة نيوكاسل في مارس 2016 لكنه فشل في الإبقاء على الفريق بين أندية الدوري الممتاز، ومع ذلك قاده مجددا للعودة لدوري الأضواء في الموسم التالي وساعده على إنهاء موسم 2017-2018 في المركز العاشر.

وفاز بينيتز بلقب دوري الأبطال مع ليفربول عام 2005 وأعرب عن رغبته في الفوز مجددا بأبرز البطولات القارية. وأضاف: أحب وأريد المنافسة على الألقاب وأفضل هذه الألقاب دوري أبطال أوروبا لذلك أود أن تسنح لي فرصة التتويج بهذا اللقب خلال 11 عاما المقبلة.