ابن سرود: حضور ولي عهد دبي أكبر ناموس لأهل الهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وبمتابعة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم، أسدل الستار على فعاليات مهرجان ختامي المرموم لسباقات الهجن العربية 2019 مساء الخميس الماضي، واحتفلت القرية التراثية التي تم إنشاؤها خصيصاً لعكس تفاصيل رياضة الآباء والأجداد التي تجسد التراث العربي والخليجي الأصيل بالمميزين والداعمين.

جاءت الاحتفالية بمسك الختام وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الأصالة وسباقات الهجن إعمار العقارية والطاير للسيارات راعيين بلاتينيين، والفطيم تايوتا راعيا ذهبيا، ومجموعة الرستماني العربية للسيارات وكلاء نيسان، والكندي للسيارات وشفروليه راعيين فضيين، وإذاعة الأولى دبي ودبي ريسينغ وقناة ياس من أبوظبي الرياضية.

ووجهت اللجنة المنظمة شكرها لجميع الجهات الحكومية التي شاركت في النجاح والتي تم تكريمها من قبل نادي دبي لسباقات الهجن ممثلاً في إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء وإدارة قرية المرموم التراثية.

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وشهد اليوم الختامي السحب على السيارات التي طرحت لجمهور سباقات الهجن وزوار القرية التراثية من السياح ومحبي رياضة الأصالة والتراث العربي الأصيل، وكانت السيارة الأولى كورولا موديل 2019 من نصيب الإماراتية فاطمة محمد حسين، وفاز السوداني يوسف الطاهر بسيارة شفروليه ماليبو، وفاز الباكستاني محمد حسن عبدالله بسيارة نيسان كيكس، وتم تكريم أسرة المرحوم يوسف مبارك السركال كنوع من الوفاء والعرفان للمرحوم يوسف مبارك السركال الذي كان عضو لجنة الفعاليات في القرية التراثية في السنوات الماضية.

وقال علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن إن تشريف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي للسباقات بصفة يومية يعتبر الناموس الحقيقي وأكبر دعم لأهل الهجن، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على المتابعة والدعم والاهتمام، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وهنأ جميع الفائزين في مهرجان ختامي الختاميات وشكر كل الجهات التي ساهمت في النجاح والتميز.

ومن جانبه قام عبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء ومدير القرية التراثية بتوجيه الشكر إلى أصحاب السمو الشيوخ وهنأ جميع الشعارات التي حصدت الرموز والألقاب الكبيرة على مستوى هجن أصحاب السمو الشيوخ إلى جانب هجن أبناء القبائل، وتوجه بشكره الجزيل للشركات الراعية وكشف أن زوار القرية فاقوا 10 آلاف زائر خلال أسبوعين والمهرجان جذب ما لا يقل عن 60 ألف متابع من مدرجات ميدان المرموم لسباقات الهجن وسائحين، وقال «الشكر والتقدير إلى علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي للنادي وجميع العاملين بمختلف أقسام نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم».

شكر خاص

وتوجهت أسرة نادي دبي لسباقات الهجن متمثلة في المدير التنفيذي للنادي علي سعيد بن سرود وعبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في نجاح ختامي المرموم لسباقات الهجن، ولاسيما وسائل الإعلام وعلى وجه الخصوص القنوات الفضائية والصحف اليومية، وخصت بالشكر المذيعة سوسن سعد ومحلل السباقات عبدالله بن بهيان العامري وجميع أفراد فريق العمل في برنامج القافلة.