شكرا لقرائتكم خبر عن البلوشي يهدي الإمارات الذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل البطل حمد البلوشي لاعب الوحدة والمنتخب الوطني على ذهبية عالمية أبوظبي في منافسات الباراجوجيتسو للمرة الثالثة على التوالي، وقال: «كنت متحفزاً جداً لمواصلة انتصاراتي، وإهداء الإمارات ذهبية، ولأول مرة ألعب بنزالين في المنافسة الأول كان سهلاً نسبياً أم الثاني فكانت المنافسة فيه أمام خصم شرس وكاد يتغلب علي؛ ولكن رغبتي في الفوز قلبت الموازين لمصلحتي».
وعن الحديث الذي دار قبل النزال مع عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد، قال: «الهاشمي يمتلك روح التحفيز، وقام بممازحتي؛ لتقليل التوتر وقال لمن كانوا بجواري أنني بطل، وفي قادم السنوات سوف أعمل بالتدريب وأقوم بافتتاح ناد خاص ومهما قلت لن أستطيع أن أوفي ما يقوم به رئيس الاتحاد من دعم لنا كلاعبين».
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