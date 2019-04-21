افتتاح مميز لعالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجهت كافة أنظار محبي رياضة الجوجيتسو إلى صالة مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي، أمس، حيث استهلت النسخة ال 11 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تعد واحدة من أكبر وأهم الفعاليات بتاريخ رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، الداعم الأول لمسيرة نمو رياضة الجوجيتسو وتطورها على المستويين المحلي والعالمي.

شهدت منافسات اليوم الأول التي خصصت لمهرجان الجوجيتسو، والذي جاء بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة تألقاً لافتاً لأصحاب الهمم الذين بلغ عددهم 100 لاعب من شتى أنحاء العالم، كما أبرز حاملو الحزام الأبيض والصغار مهارات ومقدرات واعدة على ال 11 بساطاً بصالة مبادلة أرينا، وسط تشجيع وحماس كبير من محبي اللعبة.

وحضر فعاليات اليوم الأول للبطولة، الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ومنصور الظاهري، ويوسف البطران، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي، المدير التنفيذي، وجمهور عريض من محبي اللعبة.

ومن جانبه، قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تمثل منافسات الباراجوجيتسو قيمة إضافية لمنافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، كما تتماشى مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين فئة أصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع».

وأضاف: «لقد أثمرت جهود الاتحاد والعمل الجاد المتواصل منذ عدة سنوات في الخروج بمستوى تنظيمي عالمي السمات تشهده النسخة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبالتزامن مع عام التسامح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله». وأعرب عن أمله في أن ترسخ البطولة موقعها كمنصة فريدة لتعريف المجتمع والعالم بقيم الجوجيتسو المتمثلة بالشجاعة والصبر والعزيمة والإرادة والإصرار والتسامح.

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منافسات الناشئات

تتجه الأنظار في ثاني أيام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إلى منافسات فئة الناشئات؛ حيث تتنافس الفتيات بين عمر 10 سنوات إلى 17 عاماً من حاملات فئة الحزام الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق في رحلة الحصول على اللقب.

وقد توج العديد من الفائزين في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو من حملة الحزام الأبيض لفئتي الكبار والأساتذة، ومن بين الفائزين في الميدالية الذهبية عن وزن 62 كجم الأوكرانية تيتيانا كوليفا.

وقالت كوليفا: «هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وهي بالتأكيد أكبر البطولات العالمية التي قمت بالمشاركة فيها».

كما تمكن أهدزون بوبومورادوف من جمهورية طاجيكستان من تحقيق ذهبية بفوزه في فئة 56 كجم. وقال: «يمثل هذا الانتصار لحظة مفصلية في مسيرتي الرياضية، وتحقيق الفوز في أبوظبي موطن الجوجيتسو له طعم آخر».