عودة ثقة النصر بالفوز الثالث توالياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

واصل النصر انتصاراته مع المدرب الجديد القديم كايو زاناردي، والذي استطاع أن يعيد «العميد» إلى المسار الصحيح، والانتصارات التي غابت عنه؛ ليحقق الفوز لثلاث مرات متوالية للمرة الأولى هذا الموسم.

الفوز على فريق الإمارات (3-1) كان عنوانه حبيب الفردان الذي استطاع بعد نزوله لأرضية ملعب المباراة أن يسجل هدف فريقه الثاني من رأسية رائعة بعد تمريرة من محمود خميس نجم اللقاء أيضاً، والذي ساهم في تسجيل الفردان للهدف الثاني.

هذا الفوز كان كفيلاً بإعادة الثقة للاعبين بأنفسهم، وتأكيد أن «العميد» قادر على العودة مجدداً؛ بعدما واجه العديد من الصعوبات هذا الموسم، نتيجة عدم الاستقرار، وبدا واضحاً أن المدرب كايو زاناردي الذي تولى قيادة الفريق لمرتين هذا الموسم له مفعول السحر في عودة «العميد».

وقال زاناردي خلال المؤتمر الصحفي عن سر الانتصارات الأخيرة: «أعطينا المزيد من الثقة للاعبين؛ من أجل تحقيق الفوز، والآن التفكير في الصعود لمركز أفضلح حيث سنواجه فريقاً صعباً في الجولة المقبلة وهو الظفرة».

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من جهته، أكد جلال قادري، مدرب الإمارات، أن تقنية الفيديو تسببت في تغيير مسار المباراة، موضحاً أن المباراة تتلخص في شقين، الأول حتى الدقيقة 60، والثاني بعد ذلك، في الجزء الأول كانت المباراة متوازنة ومتكافئة، وقدمنا مستوى ممتازاً للغاية؛ ولكن هذه هي حال كرة القدم.

وأضاف مدرب فريق الإمارات: «جاء قرار غريب بعد ذلك غيّر المباراة، لا يجب أن نسكت بعد اليوم على مثل هذه القرارات من تقنية الفيديو، للمرة الرابعة أو الخامسة توالياً تحتسب علينا ركلات جزاء بهذه الطريقة، لم أشاهد طوال حياتي في التدريب على مدار 20 سنة احتساب الركلات لمجرد التلامس بهذا الشكل، نحن نلعب كرة قدم وليس كرة سلة».

وأضاف مدرب فريق الإمارات: القرارات التحكيمية كانت قاسية ضدنا كفريق يتعامل مع النقطة بأهمية كبيرة، ونفس الأمر حدث في مباراة اتحاد كلباء، وللأسف تأثرنا معنوياً بعد استقبال الهدف الأول أمام النصر، ما أثر في مستوى اللاعبين.

من جهته، عبّر صلاح جلال مدير فريق النصر عن سعادته بمواصلة فريقه تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكداً أنه لا توجد أي أسرار حول هذا الشأن سوى تركيز الذي قدمه اللاعبون، ورغبتهم في مواصلة مشوار النتائج الإيجابية التي حققوها خلال الفترة الماضية، وتدارك أي أخطاء وقعوا فيها.

وقال جلال: إن استقرار الفريق أحد العوامل التي ساهمت في تحقيقه للفوز.

وفيما يتعلق بإصابة اللاعب نيغريدو، قال: «كشفت الأشعة عن تعرضه لإصابة بكسر في الكتف، ونسبة عودته الأسبوع المقبل متساوية بين العودة واللاعودة».