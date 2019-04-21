شكرا لقرائتكم خبر عن البطران: انطلاقة مبشرة فنياً وجماهيرياً للنسخة ال11 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد منصور الظاهري عضو مجلس الإدارة ولاعب الجوجيتسو للحزام الأزرق أن النسخة الجارية لعالمية أبوظبي للجوجيتسو تستكمل زخم سابقها من النسخ، وقال «منافسات اليوم الأول المخصصة لفئة الصغار لحملة الحزام الأبيض، متميزة فنياً، والاتحاد راعى التميز الفني في جميع الفئات والمنافسات، وفق معايير اختيار تقتضي حصول المتقدم على ميدالية أو تحقيقه إنجازاً ما، حتى ولو فئة الصغار تحت 10 سنوات».

وشدد الظاهري على احترام حملة الحزام الأبيض، فالمتعارف أن حامليه مبتدئون في اللعبة، وهذا الأمر صحيح، لكن في الوقت نفسه فإن صاحبه قد قطع نصف المسافة، لأنه دخل بالفعل السباق، وهذا الأمر ينطبق على جميع الألعاب القتالية وليس الجوجيتسو فقط».

وأوضح أنه مازال ممارساً للجوجيتسو حتى ولو لم يشارك في النسخة الحالية فقد شارك في جولة جراند سلام اليابان الموسم المنتهي، ووصل التصفيات لكن لم يحالفه الحظ، مشيراً إلى ان رئيس الاتحاد عبدالمنعم الهاشمي حامل الحزام الأسود وزميليه في مجلس الإدارة سميرة الرميثي ايضاً حاملة الحزام الأسود، قد سبقاه كثيراً في هذا الاتجاه المتميز، وانه لا شك يسعى إلى مواصلة العطاء، وتكثيف جهوده لكي يصل الى حزام متقدم.

عن اليوم الأول للمنافسات قال: فئة الصغار قدموا مستويات جيدة، ولا شك ان المستقبل القادم لهم، بالإضافة إلى منافسات البارا جوجيتسو «أصحاب الهمم» فالاتحاد حريص على منافسات أصحاب الهمم وتمكينهم ودمجهم مجتمعياً، وللحق فقد قدموا مستويات وحققوا إنجازات في الباراجوجيتسو، وأعتقد أن مشاركة 100 لاعب لهذه الفئة يعكس طموح المنافسة ورغبتهم في تغيير الواقع.

من جهته، أكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو أن النجاحات التي حققتها عالمية أبوظبي البطولة الأبرز في عالم اللعبة في العالم في النسخ العشر الماضية عززت من مكانة الحدث العالمي، مشيراً إلى ان الانطلاقة جاءت مبشرة خاصة في ظل التغيرات الفنية التي أدت إلى اختيار العناصر الأفضل في جميع منافسات البطولة. وأشاد البطران بالانطلاقة القوية للبطولة، وقال: وضح منذ اليوم الأول ظهور مستويات فنية عالية في نزالات الصغار تحت 10 سنين ولاعبي ولاعبات الحزام الأبيض وبطولة الباراجوجيتسو، وهذا يؤكد ان البطولة في تطور مستمر على جميع النواحي ولاسيما المستوى الفني باعتبارها الأكبر في جذب نخبة نجوم اللعبة في العالم.

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وأضاف: «أعتقد أن النسخة ال 11 من بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو ستكون حدثاً كبيراً وعلامة فارقة في تاريخ البطولة، ونتوقع أن تشهد نقلة نوعية في المستويات الفنية، خصوصاً أنها تشهد مشاركة نخبة أبطال العالم، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على البطولة الأكبر في العالم، وينعكس أيضاً على لاعبينا الذين يثبتون كل يوم تطورهم وعلو كعبهم، خصوصاً على مستوى الحزامين الأسود والبني، وهذا بلا شك يثبت أن مستقبل الجوجيتسو سيكون أكثر إشراقاً في الإمارات».

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد بالحضور الجماهيري الكبير منذ اليوم اليوم وقال «مشهد صالة مبادلة ارينا في افتتاح المنافسات يؤكد ان الأيام المقبلة التي يتنافس من خلالها نخبة لاعبي العالم ستشهد تدافعا جماهيريا كبيرا».

وأكد فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الذراع الفنية للاتحاد والشريك الاستراتيجي التطور المذهل الذي تشهده عالمية أبوظبي للجوجيتسو كتحد كبير لكل البطولات التي تقام في مختلف دول العالم، مشيراً إلى ان الاتحاد ارتقى بالبطولة فنياً من خلال اختيار الأفضل في كل الفئات.

وقال «الاتحاد سابقاً نجح في استقطاب اعداد كبيرة من اللاعبين وصلت إلى 11 ألفاً من مختلف أنحاء العالم والبطولة حققت عدة أهداف من ضمنها انتشار اللعبة وتطورها وجذب العائلات والآن حان الوقت إلى الارتقاء بالحدث فنياً من خلال إشراك أصحاب التصنيف محلياً وعالمياً وهذا ما ستشهده النسخة الحالية من البطولة.

وأوضح مدير عام بالمز الرياضية ان عالمية أبوظبي تعد امتحانا كبيرا لبرنامج الشركة الفني من خلال مشاركة عدد من الذين تشرف على تدريبهم في القطاعات المختلفة مدارس ومؤسسات حكومية، وقال «بالتأكيد ان النجاح لا ينسب لنا كشركة ولكن ننظر إلى ذلك من خلال شراكتنا الاستراتيجية والفنية مع الاتحاد منظم البطولة وراعي اللعبة في الإمارات وبالتأكيد نسعى إلى ان ندرك رضاءهم على ادائنا المهني والفني والتدريبي وعلى مدى تميز كادرنا وفي الأخير ننظر إلى البطولة بشفافية لتطوير مسارنا في الاتجاه الصحيح».