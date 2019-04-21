شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس بطل إيطاليا للمرة 35 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي لكرة لقدم للمرة 35 في تاريخه، والثامنة توالياً، بعد فوزه أمس على فيورنتينا 2-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين. وسجل أليكس ساندرو وجيرمان بيزيلا (بالخطأ في مرماه) هدفي يوفنتوس، ونيكولا ميلنوفيتش هدف فيورنتينا.
وفي مباراة ثانية، حرم بارما ضيفه ميلان من نقطتين غاليتين في الصراع على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بانتزاعه التعادل 1-1 في الدقائق الأخيرة.
وبهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة وحافظ على مركزه الرابع في الترتيب، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكنه يواجه احتمال التراجع إلى المركز الخامس في حال تمكن صاحبه الحالي روما (54 نقطة) من الفوز على مضيفه إنتر ميلان الثالث (60 نقطة)، في مباراة أقيمت أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس بطل إيطاليا للمرة 35 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.