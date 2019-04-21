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يوفنتوس بطل إيطاليا للمرة 35

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز يوفنتوس لقب لكرة لقدم للمرة 35 في تاريخه، والثامنة توالياً، بعد فوزه أمس على فيورنتينا 2-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين. وسجل أليكس ساندرو وجيرمان بيزيلا (بالخطأ في مرماه) هدفي يوفنتوس، ونيكولا ميلنوفيتش هدف فيورنتينا.

وفي مباراة ثانية، حرم بارما ضيفه ميلان من نقطتين غاليتين في الصراع على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بانتزاعه التعادل 1-1 في الدقائق الأخيرة.

وبهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة وحافظ على مركزه الرابع في الترتيب، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكنه يواجه احتمال التراجع إلى المركز الخامس في حال تمكن صاحبه الحالي روما (54 نقطة) من الفوز على مضيفه إنتر ميلان الثالث (60 نقطة)، في مباراة أقيمت أمس.

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