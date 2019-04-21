«الجوجيتسو» يطلب دعم الأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب اتحاد الجوجيتسو جميع أندية الدولة بتقديم المساعدات الفنية واللوجستية لدعم المنتخب الوطني قبل مشاركته في بطولة آسيا الرابعة التي تقام بمنجوليا في يوليو/تموز المقبل، وبطولة العالم بأبوظبي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من أجل تحقيق أكبر عدد من الميداليات والمراكز المتقدمة في البطولتين، بما يعكس تطور اللعبة في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد الجوجيتسو برئاسة يوسف البطران عضو مجلس الإدارة بحضور مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية للاتحاد، وفؤاد درويش، مدير عام بالمز الرياضية، وممثلي أندية الوحدة والجزيرة والعين، والظفرة وبني ياس والوصل، وشباب الأهلي والفجيرة.

وتم خلال الاجتماع بحث مسألة تفرغ اللاعبين واللاعبات والخطوات المشتركة بين الاتحاد والأندية لتحقيق هذا المطلب الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية والأندية على حد سواء. كما تمت مناقشة آلية التواصل مستقبلاً مع شركة بالمز الرياضية؛ الذراع الفنية لاتحاد اللعبة والأندية لتحقيق أكبر استفادة من تعاون الأطراف الثلاثة للارتقاء بمستوى اللعبة على جميع الصعد محلياً ودولياً.