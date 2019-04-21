شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب لأتلتيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى الدولي الفرنسي توما ليمار فريقه أتلتيكو مدريد على سكة لقب الوصيف بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى مضيفه إيبار أمس في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح ليمار في منح أتلتيكو النقاط الثلاث قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء.

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