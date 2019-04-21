طبيب: المستويات متقاربة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر بدر طبيب مدرب فريق مصفوت أن فريقه خسر المباراة أمام خورفكان بسبب أخطاء فردية، وقال: لاعبونا صغار السن لايملكون الخبرة الكافية وأجد لهم العذر، اعتقد أنهم قدموا مباراة جيدة أمام خورفكان وكانوا أقرب للتعادل أو الفوز، والمنافس لم يتفوق علينا فنياً وحتى الأهداف التي أحرزها أحدها من مخالفة خارج منطقة الجزاء والبقية من هفوات، وقد أثبتنا ان مستويات الفرق متقاربة، فخورفكان خسر أمامنا على ملعبه وكنا اقرب للفوز عليه في الإياب ولو عدنا لكل مبارياتنا سنجد أن فريقنا يقدم ويجتهد لكن تنقصه اللمسة الأخيرة والحظ لم يحالفنا في أكثر من مباراة واعتقد ان مصفوت عطفاً على أدائه يستحق مركزاً ونقاطاً أفضل.

ورأى طبيب ان الفرق في دوري الأولى يصنعه اللاعبون الذين يملكون القدرة على التسجيل ولكن بصورة عامة المستويات متقاربة وهو ما يفسر كذلك استمرار التنافس بين أربعة فرق من دون تحديد اسم الصاعدين حتى الآن.