شكرا لقرائتكم خبر عن خروج نادال من مونت كارلو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى الإيطالي فابيو فونيني حملة الإسباني رافاييل نادال للدفاع عن لقب بطولة مونت كارلو للأساتذة. وتغلب فونيني على نادال بنتيجة 6 -4 و6 -2 أمس في المربع الذهبي للبطولة. ويلتقي فونيني في المباراة النهائية مع الصربي دوسان لايوفيتش الذي تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف 7 -5 و6 -1 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

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