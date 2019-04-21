تحضيرات ضخمة للنسخة 15 لماراثون زايد الخيري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت الإمارات أمس البعثة الرسمية للجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري برئاسة الفريق (م) محمد هلال الكعبي إلى نيويورك، وذلك استعداداً لتنظيم الدورة ال15 للنسخة الأمريكية التي ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 28 إبريل الجاري، ومن المقرر أن تباشر إدارة البعثة أكثر من اجتماع تحضيري فور الوصول لبحث الترتيبات التنظيمية للسباق مع ممثلي سفارة الإمارات، وشركة رود رنر التي تتولى أمور السباق، ومؤسسة «هيلثي كيدني» التي يذهب لها الريع سنوياً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة بأكملها ستكون احتفالية الطابع لتأريخ مناسبة بلوغ السباق عامه الخامس عشر وتزامنه مع احتفال دولة الإمارات بعام التسامح، ولذا سيحصل الفائزون بالمراكز الأولى هذه المرة من الرجال والسيدات على ميداليات تذكارية إضافية تحمل الرقم 15 بالإضافة إلى شعار «عام التسامح»، كما سيحظى جمهور السباق بجملة من الهدايا التذكارية والإصدارات المختلفة في إطار المهرجان المصاحب الذي سيقام ضمن «يوم الإمارات»، من خيام الضيافة الخاصة بالشركات والمؤسسات الوطنية المشاركة في إحياء الحدث، وقد تجاوبت إدارة حديقة سنترال بارك وبلدية نيويورك بتوفير أماكن إضافية في ميدان الاحتفالات بوسط الحديقة بكل الخدمات المطلوبة.

وتفاعلت الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية الثلاثة مع الدورة ال 15 للسباق الخيري الكبير الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد وتزامنه مع عام التسامح، وفيما يلي رؤية كل منها للحدث:



سعيد عبدالغفار: نجاحات ماراثون زايد تبعث الفخر



أكد سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أن استمرار ماراثون زايد الخيري السنوي في دورته ال 15، مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، وتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه للماراثون الذي يخصص ريعه لمؤسسة «هيلثي كيدني» المتخصصة في أبحاث وعلاج أمراض الكلى على مستوى العالم، ويحظى السباق بمشاركة عالمية، ويمثل تخليداً لذكرى مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأضاف: «لا شك أن استمرار ماراثون زايد الخيري، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع عام التسامح، ما هو إلا تعبير قليل ورد جزء من دين كبير في أعناق كل شعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، مما يتطلب المحافظة على نجاحاته كواجب علينا جميعاً، لأنه يحمل اسم من وضع اللبنات الأولى لميلاد الدولة الفتية، لذلك يعتبر ماراثون زايد الخيري مسؤولية الجميع، مما يتطلب العمل على استمراره للهدف النبيل الذي يقام من أجله، مع التأكيد على توفير كافة مقومات النجاح».

وأضاف سعيد عبدالغفار: «النجاحات التي حققها ماراثون زايد الخيري لم تعد تنحصر فقط بالعمل الخيري، بل امتدت لتشمل رسالة التسامح والسلام والمحبة التي تحملها الإمارات لجميع شعوب العالم».

وأشاد سعيد عبدالغفار بالجهود الكبيرة التي قطعها أعضاء اللجنة المنظمة للماراثون برئاسة الفريق الركن م. محمد هلال الكعبي في التحضير للحدث، ودورهم المميز في تواصل فعاليات الماراثون وأهدافه الإنسانية النبيلة، راجياً لهم مواصلة النجاح والتوفيق في مهمتهم.



خالد المدفع: الهدف الإنساني تجاوز الإطار الضيق للرياضة



أكد خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، أن ماراثون زايد العالمي أصبح علامة رائدة تؤكد النهج الذي اختطه القائد الباني والمؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأكيد وترسيخ قيم التسامح والعمل الخيري الإنساني، والذي تسير عليه القيادة السياسية والحكومة الرشيدة في العمل.

وأضاف: «ماراثون زايد يكتسب أهمية وميزة خاصة هذا العام؛ حيث تتزامن هذه النسخة مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 عاماً للتسامح، مما يحاكي نهج الدولة في تكريس هذا المفهوم والسير على نهج زايد رحمه الله في تعظيم شأن التسامح والتعايش السلمي الآمن بين دول العالم، وبالتالي فإن الماراثون العالمي، ليس مجرد ماراثون؛ بل يحمل معالم إنسانية ورياضية واجتماعية من خلال تخصيص ريعه لصالح العمل الإنساني الخيري، كما أن له أبعاداً أخرى تتعلق بتوطيد العلاقات والروابط بين الرياضيين من كافة أنحاء العالم ممن يحرصون على خوض الحدث للمشاركة في تأييد رسالته وقيمه السامية بين شعوب العالم في أرجاء الأرض قاطبة ما يجعله علامة رائدة يشار إليها بالبنان، تُعلي القيم وتؤكد ضرورة التواصل الرياضي لدعم كل المبادرات التي تُعلي من شأن التسامح والقيم والفضائل الإنسانية».

وأضاف الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة: «ماراثون زايد العالمي يواصل تسطير نجاحاته النسخة تلو الأخرى، حتى أصبح إرثاً إنسانياً يُعلي شأن أعمال الخير ويؤكد دور الرياضة في تحقيق التواصل والترابط بين الشعوب، والدور الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة للماراثون يدعونا كإماراتيين وكل العرب، للفخر والاعتزاز بهذه التظاهرة الرياضية الفريدة من نوعها».



عارف العواني: سعادتنا كبيرة بالنجاح خارج الحدود

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أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي أن السعادة تغمر الجميع كلما حان الوقت المحدد لماراثون زايد الخيري الذي يذهب ريعه لدعم الأعمال الخيرية في الولايات المتحدة ومصر والإمارات، لافتاً إلى أن هذه الاستمرارية لها جانبان تسببا في نجاح الماراثون أولهما هي ارتباطه باسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي مازال خيره مستمراً في أنحاء العالم حتى من بعد وفاته، وذلك بفضل الدعم الكريم المقدم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله لكل العالم.

وأشار عارف إلى أن الماراثون استمر في تقديم رسالته خلال سنوات ولم تؤثر فيه بعض الأحداث والظروف الصعبة التي عايشها العالم، ورسائله الإنسانية كانت مستمرة في إرساء التسامح والسلام والمحبة والتقاء الحضارات وهي الرسائل التي تحتاجها المجتمعات في كل بقاع الأرض.

ولفت العواني إلى أن دعم المرضى من أهم الرسائل الإنسانية التي ظل يقدمها الماراثون في نسخه الثلاث، وهنا تأتي أهمية مشاركة المؤسسات التي تؤمن بهذا النوع من الفعاليات.

وأشاد باللجنة المنظمة التي ظلت تعمل كل سنة على تطوير فعاليات الحدث ودعمه من كافة الوجوه، والدليل على ذلك هو الأرقام الموجودة في المشاركة المختلفة وفي نفس الوقت زيادة العدد في كل مرة. ولقد شاهد الجميع كيف أن أعداد المشاركين تتضاعف من عام إلى آخر في سنترال بارك

واعتبر الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي أن الإعلام لعب دوراً كبيراً في التغطية وعكس الدور المجتمعي للرياضة وأهميته، ويدعمها للاستمرارية متوقعاً ان تتطور الفعاليات أكثر وأكثر بمشاركة الطلبة المتواجدين في أمريكا وسواهم ممن يسافرون من الإمارات من أجل المشاركة في الحدث.



سعيد حارب: أصبح تظاهرة إماراتية في «سنترال بارك»



أكد سعيد حارب الأمين العام ل«مجلس دبي الرياضي»، أن النسخة ال15 ل«ماراثون زايد الخيري»، والتي ستقام في نيويورك، تزامناً مع «عام التسامح» الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة؛ يعد رسالة سامية أخرى من أرض المحبة والسلام والإنسانية إلى العالم أجمع.

وأشار حارب إلى أن «ماراثون زايد الخيري» منذ مولده يحمل قيماً كبيرة، ويوجه رسائل عديدة في التسامح لكل الإنسانية؛ بما يمثله من المعاني السامية، التي تهدف إلى خدمة الإنسانية؛ من خلال دعم علاج المرضى من إيرادات هذا الحدث العالمي، الذي يحمل اسماً غالياً علينا جميعاً.

ورأى أمين عام «مجلس دبي الرياضي» أن «ماراثون زايد الخيري» يقدم في كل نسخة صوراً رائعة عن التلاحم بين الشعوب في خدمة الإنسانية، ويحمل رسائل من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم أجمع، حافلة بالصور والمعاني والقيم النبيلة، التي تجسد تقاليد وتراث وطننا، ونهج قيادتنا الرشيدة في معاني العطاء والتكاتف، ومساعدة المحتاجين.

وأشار حارب إلى أن «ماراثون زايد الخيري» أضاف إلى إطاره الرياضي بعداً إنسانياً واجتماعياً؛ حيث تتوافد إليه مختلف الجنسيات من المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية في نسخة نيويورك؛ من أجل المشاركة والتواجد بصفة دائمة في هذا الحدث السنوي، الذي أصبح علامة مميزة بالمدينة الأمريكية.

واختتم حارب تصريحه بتأكيد أن «ماراثون زايد الخيري» سيظل رسالة بليغة من دولة الإمارات وقادتها إلى العالم أجمع، تؤكد نهج الدولة الإنساني ورسالة السلام والمحبة التي تحملها إلى العالم، وتتجسد صورها في هذا الماراثون، الذي يحمل اسم القائد المؤسس.



عيسى هلال: الرياضة أفضل سفير لشعوب العالم



أشاد عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بفكرة ماراثون زايد الخيري في نيويورك، وقال إن الفضل في نجاحها من اللحظة الأولى، يرجع لكونها من بنات أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد

أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أولى الحدث برعايته ودعمه حتى بلغ دورته الخامسة عشرة بنجاح كبير.

وأثنى الحزامي على جهود اللجنة المنظمة للماراثون برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة وكيف نجحت في السنوات الماضية إلى جعله تظاهرة سنوية، يترقبها الجمهور الأمريكي في نيويورك التي تعتبر من أهم وأكبر مدن العالم، واعتبر استمراره طيلة هذه السنوات في دعم المشاريع الخيرية التي تحمل اسم الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المشهود له على مستوى العالم بالأعمال الإنسانية والمشاريع الخيرية، جعلها الله سبحانه وتعالي في ميزان حسناته.

وقال عيسى هلال إن المغفور له الشيخ زايد، ترك إرثاً كبيراً من العمل الإنساني

وها هم أبناؤه الشيوخ الكرام يسيرون على طريق الوالد المؤسس طيب الله ثراه، وقال نحن كأبناء لدولة الإمارات العربية المتحدة، نفخر بمثل هذه الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تجسد العمل الخيري في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الدورة الحالية للماراثون استثنائية، كونه يأتي في عام التسامح مؤكداً أن العمل الإنساني ليس غريباً وليس جديداً على عيال زايد الخير، موضحاً أنه لأمرٌ جميل ورائع عندما ترتبط الرياضة والعمل الرياضي بالعمل الإنساني والمشاريع الخيرية، خصوصاً وأن الرياضة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أي مجتمع وهي أسرع طريقة لتوصيل الرسائل الإنسانية وأيضاً تعتبر أفضل سفير متجول بين الشعوب.