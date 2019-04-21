سيتي يهزم توتنهام ويضغط على ليفربول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح مانشستر سيتي في موقع القيادة في السباق للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وعاد للصدارة مؤقتاً بفارق نقطة أمام ليفربول بفوزه على ضيفه توتنهام 1-صفر في المرحلة الخامسة والثلاثين أمس.

وأبقت نتيجة مباراة أمس السبت، سيتي في المسار السليم سعياً للاحتفاظ بلقبه في الدوري؛ إذ تصدر بفارق نقطة أمام ليفربول (86 مقابل 85).

وأصبح الضغط الآن على ليفربول الذي يخوض اليوم الأحد مباراته ضد ضيفه كارديف سيتي، فيما سيكون مانشستر سيتي على موعد مرتقب بعد غد الأربعاء ضد جاره ومضيفه مانشستر يونايتد، في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الحادية والثلاثين.

وقال مدرب سيتي غوارديولا: «كان في إمكاننا أن نخسر لقب الدوري الممتاز اليوم (أمس)، اللقب لا يزال بين يدينا، سنقاتل حتى النهاية، والفوز كان مهماً جداً في سباق الدوري الممتاز. نعرف أنه لا يمكننا إضاعة النقاط».