«الزعيم 16» بطل الناشئين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج أحمد حميد المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، فريق العين 16 سنة رسمياً بلقب دوري الناشئين، وذلك بعد نهاية مباراته أمام النصر، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة دوري الناشئين، والتي انتهت نتيجتها بفوز «الزعيم» بنتيجة 3 - 1.

حضر مراسم حفل التتويج خليفة الغفلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسلطان راشد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المدير الرياضي.

وحرص سلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم المشرف العام على أكاديمية الكرة، المدير الرياضي، على تهنئة الجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق تحت 16 سنة؛ بمناسبة تتويجهم بلقب دوري الناشئين في الموسم الحالي وقال: البطولة الحقيقية وأهم التحديات التي تواجه أكاديميات الأندية الرياضية تتمثل في إعداد وتكوين لاعبي كرة قدم محترفين، وتهيئتهم بالصورة المطلوبة التي تمكنهم من الوصول لفريق الكرة الأول، ومن ثم تعزيز صفوف منتخباتنا الوطنية.