شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنغو يحتفظ بلقب دولية دبي للناشئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فلامنغو البرازيلي للمرة الثانية على التوالي بلقب النسخة التاسعة من بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة التي نظمها مجلس دبي الرياضي واحتضنت منافساتها ملاعب نادي شباب الأهلي بالممزر، وشاركت فيها 8 فرق محلية وعالمية.

وقام ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي والنجم العالمي عمر كانوتيه بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية إلى فريق فلامنغو بحضور علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأحمد سالم المهري مدير البطولة ومدير قسم الأكاديميات بالمجلس.

كما تم تكريم اللاعبين المميزين في البطولة؛ حيث فاز عبد الله الرديف من فريق الهلال السعودي بلقب أفضل هداف في البطولة، ودييغو داماسينو دو سانتوس من فلامنغو بلقب أفضل لاعب، وسيلاز أوستريزينسكي من بروسيا دورتموند بلقب أفضل حارس مرمى، وتسلم فريق الهلال السعودي الميداليات الفضية، وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني الميداليات البرونزية.

وتم تكريم طاقم الحكام الذي أدار البطولة والمكون من: عمر غريب المنصوري حكم الساحة، عبد الرحمن الهاشمي حكم مساعد أول، خالد أحمد العلي حكم مساعد ثاني، وعمر محمد حسن حكم رابع.

وقال ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي: «استطاعت بطولة دبي الدولية أن تحقق أهم أهدافها التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي؛ حيث قدمت البطولة فائدة فنية كبيرة للفرق الإماراتية التي شاركت فيها، وأسهمت في رفع مستوى اللاعبين وتأهيلهم وإكسابهم الخبرة المطلوبة؛ من خلال خوض عدد كبير من المباريات».

وفازفلامنغو بلقب البطولة؛ بعد فوزه على الهلال 3-1 بعدما خاضا مباراة مثيرة غلب عليها الحماس والقوة .

وفي مباراة تحديد صاحب المركز الثالث استطاع فريق أتلتيكو مدريد الفوز على فريق شباب الأهلي 4-1.

من جانبه، قدم علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة شكره لكل الجهات التي دعمت البطولة، مشيداً بدور قناتي دبي وأبوظبي الرياضيتين؛ حيث حرصتا على نقل المباريات على الهواء مباشرة.