شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين كتاب «جوجيتسو الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرصت نورة الكعبي على تدشين كتابها الذي صدر مؤخراً تحت اسم «جوجيتسو الإمارات» في صالة مبادلة أرينا. يشتمل الكتاب على 7 فصول هي المقدمة والجانب الفني للجوجيتسو والبوشيدو روح اليابان «الجانب الأخلاقي» والجانب النفسي والذهني، وأبطال جوجيتسو الإمارات، وقصة الكتاب مع متحف اللوفر، والخاتمة.

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