فيديو جراف "سوبر كورة".. الأثرياء الـ10 فى كان 2019 × 66 ثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى لانطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 12 يونيو حتى 19 يوليو من العام الجارى، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخ البطولة، ويستعرض "سوبر كورة" أغلى 10 لاعبين فى البطولة، والتى جاء فى مقدمتهم النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطنى. Advertisements

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