شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 20 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم 20 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، عمر السعيد يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام بيراميدز ، استمرار تجميد مستحقات لاعبى الأهلي بعد النتائج السلبية ، الكاف يُحدد برج العرب لاستضافة الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية .

الزمالك يحدد موقف خالد جلال من عرض تدريب المقاصة

يحسم خالد جلال، المدير الفنى السابق للزمالك، موقفه من تولى تدريب مصر المقاصة من عدمه، خلال الساعات المقبلة، بعدما فتحت إدارة النادى الفيومى خطوط اتصال معه خلال الساعات الماضية من أجل تولى المهمة الفنية لقيادة الفريق الفيومى خلفا لطلعت يوسف الذى تقدم باستقالته عقب نهاية لقاء فريقه مع الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الكاف يُحدد برج العرب لاستضافة الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، ملعب برج العرب لاستضافة مباراة الزمالك فى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية حيث سيقام لقاء الذهاب فى التاسعة من مساء يوم 28 من شهر ابريل الجارى، على أن يقام لقاء العودة يوم 5 مايو فى السابعة مساءً.

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عمر السعيد يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام بيراميدز

اقترب عمر السعيد مهاجم الزمالك من التواجد فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام بيراميدز بعدما شارك كبديلاً للمغربى خالد بوطيب الذى غادر مواجهة الإسماعيلى الأخيرة مصابا فى مفصل الركبة.

الزمالك يصرف مكافأت صدارة الدورى بعد ثنائية الإسماعيلى

يصرف لاعبو الزمالك خلال الساعات المقبلة، مكافأت استعادة صدارة الدورى الممتاز، بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض على الإسماعيلى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع العاشر من منافسات البطولة التى أصبح يتربع الفريق الأبيض على صدارتها برصيد 60 نقطة بالتساوى فى عدد النقاط مع بيراميدز، ولكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف، خاض الفريق الأبيض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، فيما يحتل الأهلى حاليا المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

تعرف على حكام مباراتى الزمالك بذهاب وإياب نصف نهائى الكونفدرالية

اختار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الحكم الزامبي جانى سيكازوى لإدارة مباراة الزمالك فى ذهاب نصف النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية التى ستقام يوم 28 شهر أبريل الجارى.