جروس يحذر دفاع الزمالك من مهارة كينو وتحركات السعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه وخاصة خط الدفاع من مهارة البرازيلى كينو وتحركات عبد الله السعيد لاعبا بيراميدز، قبل المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.
وشدد جروس على لاعبيه بضرورة تضيق المساحات أمام كينو وعدم منحه فرصة للسيطرة على الكرة والمرور بها واستغلال سرعته التى قد تتسبب فى ارهاق المدافعين، كما شدد أيضًا على ضرورة مراقبة عبد الله السعيد طوال شوطى المباراة والضغط عليه حتى لا يتمكن من تمرير كرات بينية للمهاجمين أو المرور بالكرة وشن خطورة على مرمى الأبيض.
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