شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يحجز المقعد الأخير في دور الـ 16 ببطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، المقعد الأخير في دور ال16 ببطولة الجونة الدولية والتي تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجاري .

وفاز الشوربجي على منافسه ماكس لي بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 3-11, 11-4, 11-6 .

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وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث يشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.