شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان ردًا على رئيس النجوم: لم أتقدم باستقالتى ولن أستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق النجوم، إنه لم يتقدم باستقالة من منصبه بعد الهزيمة التى تعرض لها من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى.

وبسؤال مؤمن عن حقيقة الاستقالة من منصب المدير الفنى قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لم أتقدم باستقالة، ولكن لن أستمر فى قيادة النجوم".

كان محمد الطولية رئيس النادى أكد أن مؤمن سليمان قدم استقالته من تدريب الفريق بعد الاخفاق أمام بتروجت، خاصة بعدما قاد النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليستمر الفريق فى مؤخرة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.