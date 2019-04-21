شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مصيلحى يطالب لاعبى السلة بالفوز على الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري بالحضور فى التدريب الختامى استعدادا للمباراة الفاصلة أمام الجزيرة المقرر لها غدا فى السابعة مساء باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. وشدد مصيلحي على ضرورة تحقيق الفوز لإسعاد جماهير سيد البلد والتى تشتاق الى تحقيق بطولات بعد أن غابت شمس البطولات عن الاسكندرية لسنوات عديدة . وأوضح مصيلحى للاعبين أننا على ثقة فى قدراتكم لانكم لاعبين كبار والفريق مكتمل الصفوف ولا ينقصه سوى الاداء الرجولى واللعب بروح البطولة وعاهد الجهاز الفنى واللاعبين مصيلحى على تقديم أداء مشرف وتحقيق الفوز للوصول للمباراة النهائية أمام نادى الزمالك. Advertisements وشهد التدريب الأخير حماس كبير من اللاعبين والاصرار على تحقيق فوز غالى يضاف لسجل اللاعبين .

لاعبى الاتحاد السكندرى لكرة السلة

لاعبى الاتحاد السكندرى لكرة السلة

لاعبى الاتحاد السكندرى لكرة السلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. مصيلحى يطالب لاعبى السلة بالفوز على الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.