شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة للاعبى بتروجت بعد الفوز على النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة بتروجت صرف مكافأت خاصة للاعبى الفريق بعد الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى .
وقد رفع بتروجت رصيده إلى 34 نقطة وقفز للمركز الثانى عشر بجدول الدورى وابتعد كثيرا عن منطقة الهبوط للقسم الثانى ، بينما أصبح موقف النجوم صعبا واقترب كثيرا من منطقة الهبوط .
كان مجلس إدارة بتروجت قد وعد اللاعبين بمكافات خاصة قبل اللقاء أسوة بما حدث فى اللقاء الماضى أمام مصر المقاصة .
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