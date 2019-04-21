شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة للاعبى بتروجت بعد الفوز على النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة بتروجت صرف مكافأت خاصة للاعبى الفريق بعد الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى .

وقد رفع بتروجت رصيده إلى 34 نقطة وقفز للمركز الثانى عشر بجدول الدورى وابتعد كثيرا عن منطقة الهبوط للقسم الثانى ، بينما أصبح موقف النجوم صعبا واقترب كثيرا من منطقة الهبوط .

كان مجلس إدارة بتروجت قد وعد اللاعبين بمكافات خاصة قبل اللقاء أسوة بما حدث فى اللقاء الماضى أمام مصر المقاصة .