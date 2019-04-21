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مكافآت خاصة للاعبى بتروجت بعد الفوز على النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة بتروجت صرف مكافأت خاصة للاعبى الفريق بعد الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى .

وقد رفع بتروجت رصيده إلى 34 نقطة وقفز للمركز الثانى عشر بجدول الدورى وابتعد كثيرا عن منطقة الهبوط للقسم الثانى ، بينما أصبح موقف النجوم صعبا واقترب كثيرا من منطقة الهبوط .

كان مجلس إدارة بتروجت قد وعد اللاعبين بمكافات خاصة قبل اللقاء أسوة بما حدث فى اللقاء الماضى أمام مصر المقاصة .

 

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