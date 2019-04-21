حكم ذهاب الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية بين النهائيات وحرمان "صلاح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير الحكم الزامبى جانى سيكازوى صاحب الـ39 عاما، مباراة الزمالك أمام المتأهل من النجم الساحلى التونسى والهلال السوداني فى ذهاب دور نصف النهائى بالكونفدرالية التى ستقام يوم 28 من شهر أبريل الجارى ويعاونه بريه من إريتريا وروميو كاسنجلي من زامبيا والحكم الرابع ادريك نيكول من زامبيا، نستعرض فى التقرير التالى بعض المعلومات حول الحكم الزامبى. حكم نهائى كأس الأمم 2017 بين مصر والكاميرون حكم نهائى كأس الأمم 2017 بين مصر والكاميرون أدار "سيكازوى" مباراة النهائى بين مصر والكاميرون فى بطولة أمم إفريقيا 2017 التى انتهت بخسارة مصر أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف. Advertisements حكم نهائى كأس العالم للأندية 2016 حكم نهائى كأس العالم للأندية 2016 كما أدار الحكم الزامبى، نهائى كأس العالم للأندية بين ريال مدريد وكاشيما أنتلرز 2016 الذى انتهى لصالح الريال بنتيجة 4 / 2. صاحب واقعة حرمان صلاح من انفراد أمام نيجيريا صاحب واقعة حرمان صلاح من انفراد أمام نيجيريا وتعد الواقعة الأشهر للحكم الزامبى مع مصر عندما أطلق الحكم صافرو نهاية مواجهة المنتخب الوطنى مع نيجيريا خلال استلام محمد صلاح الكرة وهو منطلقا نحو الانفراد بمرمى نيجيريا فى اللقاء الذى أقيم بمدينة كادونا النيجيرية.

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