شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يحتج على نتيجة مباراته أمام بتروجت بسبب محمد عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة التقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة اعتراضا على نتيجة مباراة الفريق الأول أمام بتروجت والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى.

وأكد محمد الطويلة رئيس النجوم إن ناديه سيقدم احتجاجًا رسمًيا على نتيجة مباراة فريقه أمام بتروجت، بعدما تواجد محمد عودة المدير الفني للفريق البترولى داخل الملعب مع بداية الشوط الثاني، أثناء تقدم نادي النجوم بهدف وحتى نهاية المباراة برغم تعرضه للطرد المباراة الماضية أمام مصر المقاصة.

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