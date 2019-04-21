نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد 2-1 في الدوري الأسباني لكرة القدم

سنتعرف على نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد، حيث يلعب برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الأسباني لكرة القدم ، وذلك في إطار الأسبوع الثالث والثلاثين من الليغا الأسبانية، في مباراة سيحاول الفريق الكتالوني حسمها منذ البداية، ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت جمهورية مصر الغربية، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة في مباراة منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق المعلق القطري المخضرم يوسف سيف، وذلك بعد تأهل الفريق إلي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يحاول نادي برشلونة توسيع فارق النقاط بينه وبين ملاحقه أتلتيكو مدريد وذلك قبل نهاية الدوري الأسباني، وسيكون على فالفيردي في تلك المباراة إراحة عدد من اللاعبين بسبب لعب مباراة مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وسيكون الهدف حسم اللقب مبكراً قبل مباريات دوري الأبطال الأوروبي.

ملخص أحداث مباراة برشلونة وريال سوسيداد