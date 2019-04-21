الآن: نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم والعقدة تستمر على ملعب الكامب نو

يفتتح ملعب الكامب نو أبوابه اليوم لاستضافة لقاء “العقدة” بين برشلونة وريال سوسيداد حين يأمل البرسا المستضيف أن تستمر عقدة الملعب أمام ضيفه ليخطو بذلك خطوة كبيرة في حسم لقب الليجا لعام 2019 رسميا فسوسيداد لم يعرف الفوز مطلقا على البرسا في ملعبه منذ 28 عاما مضت.

مباراة برشلونة وريال سوسيداد

ويدخل فريق برشلونة المباراة في المركز الأول برصيد 74 نقطة جمعها من خلال 32 مباراة بينما يدخل سوسيداد اللقاء وهو في منطقة الوسط في المركز العاشر، ويمتلك البلوجرانا في هذا الموسم سلسلة طويلة خالية من الهزائم امتدت ل20 مباراة على التوالي بينما يمتلك الضيف سلسلة سيئة حيث لم يفز في أي لقاء منذ 6 جولات قبل بداية مباراة اليوم.

برشلونة وريال سوسيداد

وأكد مدرب سوسيداد “ألجواسيل” أن فريقه سيسعى لاحداث مفاجأة اليوم ولكن الحقيقة المسلم بها أن برشلونة سيظل على عادته في سحق المنافسين سواء أجرى تغييرات على تشكيلته الأساسية أو لم يجري، فالبرسا يلعب للفوز دوماً وأكد أن سيفتقد غياب مدافع الفريق ثيو هيرنانديز.

نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد

الجدير بالذكر أن برشلونة قد صعدت لنصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا لتقابل ليفربول في مباراة الذهاب التي تم تحديد موعدها في الأول من مايو في أسبانيا، بينما يقام لقاء العودة في الأراضي الانجليزية في السادس من نفس الشهر.

الآن دخول اللاعبين لعمليات الاحماء وبوسكيتس وكوتينهو على مقاعد البدلاء وديمبلي يعود للجناح الأيمن أساسيا وفيدال يعوض اراحة سيرجو بوسكيتس بجانب راكيتيش وآرثر ودقائق وانطلاقة الشوط الأول

بداية المباراة الآن البرسا على يمين الشاشة، وفي الدقيقة الثانية كرة خطيرة باتجاه ميسي ولكن دفاع ريال سوسيداد يتمكن من قطعها قبل أن تشكل خطورة

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الدقيقة 27: ضربة حرة مباشرة لميسي على حدود منطقة الجزاء ويسددها ميسي وتتجاوز الحائط البشري والكرة تعلو العارضة بسنتيمترات وتلمس الشباك من الخارج

أخطر كرات المباراة في الدقيقة 42 بقيادة ميسي وفاصل من المهارة والمراوغة تصل لسواريز ويسدد والحارس يتألق، وفي الدقيقة 45 يحول لينجيلت عرضية من ركنية برأسه ويحرز الهدف الأول ونهاية الشوط الاول بتقدم برشلونة

الدقيقة 58: كرة من ميسي لفيدال يمررها لديمبلي داخل منطقة الجزاء ويسدد ببراعة بجوار القائم، وتمر الدقيقة 60 بكرة خطيرة جدا لميسي حيث حرمه المدافع من التسديد والتسجيل

في الدقيقة 63: وانمي يسجل التعادل ويرد عليه جوردي ألبا بهدف جميل والنتيجة تعود تقدم برشلونة 2-1، ونول فيليب كوتينهو في الدقيقة 72

نهاية اللقاء بفوز برشلونة 2-1