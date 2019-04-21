تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الليجا الجولة 33

يلتقي اليوم برشلونة مع ريال سوسيداد في الجولة 33 من الليجا الإسبانية على ملعب الكامب نو، ويحكم المباراة الحكم بابلو غونزاليس فويرتيس، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق يوسف سيف حيث المُتعة والإثارة المُنتظرة، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة على سوسيدات بهدفين لهدف، وقد بدأ ريال سوسيداد التهديف في الدقيقة 12 من المباراة عن طريق اللاعب ارتيز ايلوستوندو بينما سجل البارسا هدفين في الدقيقتين 63 و 66 عن طريق سواريز وديمبلي.
نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد
وقد أكد كوتينيو في تصريحات صحفية أنه يستمتع باللعب من برشلونة خاصة وأنه يلعب بجوار ميسي وسواريز، وقد تحدث عن الفترة التي قضاها مع البارسا مُعلقاً أنه يحتاج للتكيف والتأقلم مع الفريق أكثر، فهو ينزل في كل مباراة ويُحاول الظهور بشكل جيد.
- الدقيقة 6: البارسا يبدأ اللقاء بهجوم على سوسيداد ويُسيطر على وسط الملعب، وتمريرة وسط دفاعات برشلونة تخترق الملعب
- الدقيقة 15: عرقلة ودخول عنيف على ميسي وحصوله على خطأ وضربة حرة مباشرة في وسط الملعب وكما حصل لاعب ريال سوسيداد على كارت أصفر
- الدقيقة 30: ميسي وعرضية من الجانب الأيسر ولكن المتابعة سيئة وتتحول الكرة إلى ضربة مرمى لصالح ريال سوسيداد
- الدقيقة 45: الهدف الأول للبارسا بقدم كليمونت ليمجليت في سقف المرمى بعد تصويبة على حدود منطقة الثمانية عشر
- بداية الشوط الثاني والبرسا على يسار الملعب والدقيقة 47 كرة عرضية ورأسية من مهاجم سوسيداد ولكن أعلى المرمى والفريق الباسكس يبدأ متحررا
- الدقيقة 63: خوانمي لاعب سوسيداد يسجل هدف التعادل ولكن لم تكتمل فرحته فبعد دقيقة يسجل ألبا ظهير أيسر برشلونة هدف التقدم مرة أخرى والنتيجة 2-1 الأن
- الدقيقة 80: ضربة حرة مباشرة على مرمى ريال سوسيداد وميسي على التنفيذ والكرة تخرج خارج الملعب
- نهاية المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 2-1.