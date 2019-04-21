تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الليجا الجولة 33

يلتقي اليوم برشلونة مع ريال سوسيداد في الجولة 33 من الليجا الإسبانية على ملعب الكامب نو، ويحكم المباراة الحكم بابلو غونزاليس فويرتيس، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق يوسف سيف حيث المُتعة والإثارة المُنتظرة، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة على سوسيدات بهدفين لهدف، وقد بدأ ريال سوسيداد التهديف في الدقيقة 12 من المباراة عن طريق اللاعب ارتيز ايلوستوندو بينما سجل البارسا هدفين في الدقيقتين 63 و 66 عن طريق سواريز وديمبلي.

نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وقد أكد كوتينيو في تصريحات صحفية أنه يستمتع باللعب من برشلونة خاصة وأنه يلعب بجوار ميسي وسواريز، وقد تحدث عن الفترة التي قضاها مع البارسا مُعلقاً أنه يحتاج للتكيف والتأقلم مع الفريق أكثر، فهو ينزل في كل مباراة ويُحاول الظهور بشكل جيد.