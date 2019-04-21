برشلونة تفوز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في الجولة 33 من الليجا

يستضيف نادي برشلونة اليوم نادي ريال سوسيداد في مباراة إياب في الدوري الإسباني الليجا بعد انتصاره على سوسيداد في الذهاب بنتيجة هدفين لهدف واحد، وقد استعد فالفيردي للمباراة جيداً للاستمرار في صدارة الليجا وحسم اللقب مبكراً، ويُطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع في السعودية والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات وتُذاع عبر قناة beIN sports HD 3 بتعليق مُتميز من يوسف سيف، وقد استمر غياب ألكانتارا عن المباريات للإصابة التي تعرض لها.

نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد

اجتمع الفريقين في 49 مباراة فاز فيها سوسيداد الفريق الضيف في 7 لقاءات وتعادل مع برشلونة في 10 مباريات بينما حقق البارسا الفوز في 32 مرة، وقد أثنى كوتينيو على سواريز خلال مسيرته الكروية حيث أنه ساعده كثيراً على التأقلم كما شدد على سعادته بالتواجد مع ميسي في نفس الفريق وأنه يحاول جيداً التأقلم والتألق مع برشلونة.