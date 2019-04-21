برشلونة تفوز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في الجولة 33 من الليجا

يستضيف نادي برشلونة اليوم نادي ريال سوسيداد في مباراة إياب في الدوري الإسباني الليجا بعد انتصاره على سوسيداد في الذهاب بنتيجة هدفين لهدف واحد، وقد استعد فالفيردي للمباراة جيداً للاستمرار في صدارة الليجا وحسم اللقب مبكراً، ويُطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع في السعودية والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات وتُذاع عبر قناة beIN sports HD 3 بتعليق مُتميز من يوسف سيف، وقد استمر غياب ألكانتارا عن المباريات للإصابة التي تعرض لها.
نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد
اجتمع الفريقين في 49 مباراة فاز فيها سوسيداد الفريق الضيف في 7 لقاءات وتعادل مع برشلونة في 10 مباريات بينما حقق البارسا الفوز في 32 مرة، وقد أثنى كوتينيو على سواريز خلال مسيرته الكروية حيث أنه ساعده كثيراً على التأقلم كما شدد على سعادته بالتواجد مع ميسي في نفس الفريق وأنه يحاول جيداً التأقلم والتألق مع برشلونة.
- الدقيقة 6: البارسا تُحاول الوصول إلى مرمى ريال سوسيداد ولكن الدفاع يصمد أمام البارسا وقوة الهجوم، وسوسيداد تُحاول خطف هدف مبكر.
- الدقيقة 15: وقوع ميسي على أرضية ملعب الكامب نو بعد تدخل عنيف من لاعب سوسيداد وحصوله على إنذار وميسي يتلقى العلاج
- الدقيقة 31: هجمة خطيرة من جانب البارسا ولكن الحكم يحتسب تسلل على سواريز قبل أن يسقط ويُطالب بركلة جزاء.
- الدقيقة 45: كليموند لينجليت يمنح البارسا التقدم بعد هدف من رأسية على المرمى يفشل الحارس في صدها
- الدقيقة 49: بعد دقيقتين من الهجوم الباسكي، البرسا يعود للاستحواذ والكرة من ديميبلي لميسي ولكن دفاع سوسيداد يمنع الثاني
- الدقيقة 63: خوانمي يسجل الهدف الأول لسوسيداد بعد ثرو باص بيني ضُرب به دفاع برشلونة والمباراة تزداد اثارة الآن
- الدقيقة 64: كرة يستلمها ألبا داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية تسكن شباك سوسيداد والنتيجة تصبح 2-1 للبرسا
- الدقيقة 80: برشلونة تُهاجم الآن والضغط مستمر على مرمى ريال سوسيداد ولكن دفاع سوسيدات يمنع الهدف الثالث بعد تماسكه
- انتهاء المباراة بفوز البارسا بهدفين لهدف